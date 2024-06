Si comincia con successo: la casetta contiene già diversi libri che potranno essere presi e letti liberamente da chiunque. Ieri sera a Zeddiani è stata inaugurata la prima casetta per il “Bookcrossing”, pratica diffusa in tutto il mondo che consente lo scambio dei libri in libertà. Si trova nella Piazza dello Zampillo.

«Ancora un ringraziamento a Daniela Meli e all'associazione culturale Hathor per averci proposto il progetto, e al Servizio di Volontariato civico comunale, in particolare Giomaria, per aver realizzato la casetta - ha detto il sindaco Claudio Pinna - e poi ancora alla biblioteca Comunale e al gruppo Chiacchiere Letterarie per la consueta partecipazione attiva alle iniziative».

I libri che vengono presi potranno essere tenuti oppure rimessi in circolazione, depositandoli nella stessa casetta o in qualunque altro punto di scambio. Chiunque lo desideri, potrà inoltre lasciare uno o più dei suoi libri nella casetta per condividerli e promuoverne la lettura e il libero scambio.

