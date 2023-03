Da chiosco mai decollato a palestra per i campioni della canoa. Per quell’edificio in legno che il Comune di Zeddiani non è riuscito mai a dare in gestione, al centro dell’enorme area verde in località S’Anaedda, a ridosso del rio Mare Foghe, è arrivato il momento del riscatto: dopo alcuni interventi da parte dell’amministrazione comunale è diventata la palestra dei canoisti di varie squadre nazionali.

Già da diversi giorni si allenano una ventina di atleti delle nazionali slovena e svizzera Junior e Under 23 di canoa e kayak. Prima si fatica all’interno, poi tutti in canoa nello specchio d’acqua a pochi metri di distanza. Per i canoisti un vero paradiso. Così raccontano Matevž Manfreda, Mia Medved, Santiago Leban Parada, Jakob Stojanović e tanti altri campioni. Per il territorio invece si tratta di una vetrina importante.

Gli atleti sono ospiti del Circolo nautico di Oristano che ha la sede a Cabras. Spiega come è nata l’idea il primo cittadino di Zeddiani Claudio Pinna: «Già da tempo il Circolo ci aveva chiesto di poter utilizzare l’edificio sia come punto d’appoggio sia come palestra. E visto che purtroppo il punto ristoro non è mai decollato abbiamo deciso di intervenire. Prima abbiamo riqualificato l’immobile per poi adattarlo agli allenamenti. È un orgoglio anche per noi ospitare i campioni. Ora la struttura è finalmente fruibile. Grazie a loro il nome di Zeddiani sta arrivando ovunque». Ma non solo sport: «Ora che la struttura è stata sistemata - conclude il sindaco di Zeddiani Claudio Pinna - quando non ci sono gli atleti potrà essere utilizzata anche per altri eventi culturali».

© Riproduzione riservata