Sarà una serata spensierata, ma soprattutto utile per raccogliere fondi da destinare a chi ha problemi motori. Sabato 6 luglio, al Parco comunale di Zeddiani, andrà in scena dalle 18 una piacevole serata all’aria aperta, all’insegna della socializzazione, della buona musica e del buon cuore in occasione della XV edizione della Festa della Famiglia, evento organizzato in collaborazione con la parrocchia, le associazioni locali e i servizi comunali.

Alle 18.30 si svolgerà la Santa Messa e, a seguire, la cena comunitaria, alla quale è necessario iscriversi entro il primo luglio in Comune. Durante la serata, in collaborazione con la Pro Loco e con Pinuccio Gallisai, si svolgerà la III edizione del concerto di beneficenza, dedicato alla musica degli anni 60 e 70.

L’ingresso sarà a offerta e il ricavato verrà destinato all’acquisto di una sedia Job per anziani e persone con disabilità. Durante la serata si esibiranno i gruppi musicali “I Caos Calmo”, “Ittasinantagroup” e “La Capanna vintage group”. Sono inoltre previste degustazioni a cura delle associazioni locali.

