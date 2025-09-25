Momenti di paura questa mattina nel bar Caprice, nel centro di Zeddiani.

Un incendio è divampato nel magazzino all’apertura del locale. La proprietaria ha visto il fumo e ha chiesto subito l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono arrivare le squadre del 115 che hanno spento il rogo e messo in sicurezza lo stabile. Accertamenti in corso sull’origine dell’incendio ma dai primi riscontri sembra che le fiamme siano state causate da un corto circuito. In piazza del Popolo sono intervenuti anche i carabinieri per ulteriori verifiche.

Il rogo ha causato danni principalmente nel magazzino, ma è ancora in corso la stima.

