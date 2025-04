Sarà un sostegno concreto alla comunità, un modo per rispondere alle esigenze di chi vive situazioni di disagio, facilitando l'individuazione dei bisogni e promuovendo il benessere psicologico attraverso un servizio di consulenza dedicato.

A Zeddiani sta per partire il progetto "Sportello di supporto Psicologico”, istituito in forma sperimentale dal Comune.

L'obiettivo principale del progetto è promuovere il benessere psicologico individuale, familiare e collettivo, fornendo un punto di riferimento per chi si trova in situazioni di disagio sociale.

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, singoli individui o nuclei familiari residenti a Zeddiani, indipendentemente dall'essere già in carico ai Servizi Sociali Comunali. L'accesso è libero e può avvenire su richiesta diretta dei cittadini oppure tramite segnalazione dell'Ufficio Servizi Sociali. I colloqui si svolgeranno nello studio situato nel Centro di aggregazione sociale, in un ambiente accogliente e riservato, nel rispetto della privacy degli utenti, il mercoledì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30.

Lo "Sportello di supporto Psicologico" sarà aperto per un minimo di quattro giornate al mese e fino a un massimo di due giorni a settimana, secondo un calendario flessibile definito in base alle richieste e alle esigenze degli utenti. Lo strumento principale di intervento sarà il colloquio individuale. Si prevede in equipe anche la partecipazione dello psicologo, dell'assistente sociale e, se necessario, di altre figure professionali come educatori, pedagogisti, operatori dei Servizi Sociali specialistici e insegnanti, al fine di garantire un supporto multidisciplinare alla persona, alla famiglia o al gruppo. Il servizio sarà attivo a partire dal 9 aprile. Per prenotare un colloquio chiamare al 3715488922.

© Riproduzione riservata