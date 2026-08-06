La West Nile dilaga nell’Oristanese. La Asl 5 ha appena comunicato due nuovi contagi: si tratta di una persona di 50 anni, originaria dell’hinterland oristanese e di un 78enne del Montiferru. Il primo, dopo le cure al San Martino, è già stato dimesso mentre il secondo è ancora ricoverato costantemente monitorato dai medici. Salgono così a sei i casi complessivi di quest’anno.

È stato dimesso ieri invece il 65enne di Santa Giusta che era ricoverato dalla settimana scorsa.

Nell’Oristanese quindi è piena emergenza, la Asl ripete gli appelli alla prevenzione e a seguire particolari accorgimenti per evitare le punture delle zanzare che trasmettono il virus.

La settimana scorsa si era registrato il primo decesso (una 90enne di Oristano), poi in pochi giorni altri casi.

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