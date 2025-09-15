Una disinfestazione urgente e immediata a fronte dell'aumento dei casi di febbre del Nilo e del secondo decesso in provincia. La richiesta arriva dal consigliere di minoranza del Comune di Cabras Antonello Manca, proprio oggi che nel paese lagunare si è registrato il un decesso per la la West Nile, il secondo in tutta la Provincia.

«Siamo di fronte a una vera e propria emergenza sanitaria: i casi sono in crescita e la notizia del decesso ci deve far riflettere sulla gravità della situazione - commenta Manca - Non possiamo permetterci di abbassare la guardia né di agire con superficialità. Chiedo quindi che l'amministrazione si attivi immediatamente per pianificare nuovi interventi di disinfestazione - presegue il consigliere - valutando anche la possibilità di coinvolgere ditte applicate e, dove possibile, chiedere il supporto degli agricoltori del territorio per garantire un'azione capillare ed efficace. La salute pubblica viene prima di tutto: è indispensabile agire ora, con decisione, per tutelare i cittadini e prevenire ulteriori conseguenze gravi».

Intanto a Cabras in queste ore la paura aumenta. Il primo cittadino lagunare Andrea Abis ha fatto sapere che la provincia nei prossimi giorni effettuerà un importante intervento di disinfestazione in occasione del Festival della bottarga che a Cabras ma anche alla Peschiera di Mar'e Pontis farà arrivare tantissime presenze.

© Riproduzione riservata