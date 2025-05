Come sempre sarà un modo per ascoltare buona musica e applaudire gli studenti. Il 30 il 31 maggio sono previste due serate di spettacolo a conclusione del progetto dal titolo “Incontriamoci con la Musica” che ha coinvolto le classi dei plessi di piazza Manno a Oristano, Santa Giusta e Palmas Arborea dell'Istituto Comprensivo Statale 1-2.

I concerti finali si terranno, venerdì prossimo, 30 maggio, all'Anfiteatro Comunale di Palmas Arborea e il giorno dopo, sabato 31 maggio, in piazza Manno a Oristano.

Tutte e due le serate inizieranno alle 20. Gli studenti canteranno e suoneranno. Saranno guidati sul palco dai docenti Antonello Manca e Alessia Gallus.

I presenti assisteranno a esibizioni di ogni tipo: dai grandi classici al pop, ma non mancherà il rock e la musica dei cantautori italiani e internazionali.

Per i giovani musicisti sarà un modo per far vedere cosa sono riusciti a creare durante l'anno scolastico che si sta per concludere. I concerti sono organizzati come sempre con la collaborazione delle amministrazioni comunali di Oristano e Palmas.

