Abbandono e degrado nella zona artigianale di Ghilarza. Strade a dir poco malmesse, voragini enormi con il serio rischio di incorrere in brutti incidenti, buche disseminate ovunque. È l’istantanea di come si presenta l’area alla periferia di Ghilarza, quella dove insistono diverse attività artigianali e qualche abitazione. Un biglietto non proprio decoroso.

A peggiorare la situazione anche rovi ed erbacce che infestano i marciapiedi. Le proteste e i malumori si sprecano e da parte sua il sindaco Stefano Licheri assicura che si interverrà al più presto, non appena le condizioni metereologiche lo renderanno possibile, ma intanto si rischia sul serio percorrendo quelle strade. Licheri spiega: «C’è una determina di dicembre, abbiamo già stanziato 5 mila euro per riparare le strade in questione e non solo». Sul decoro invece evidenzia: «Ghilarza è grande e siamo già in difficoltà con il resto del paese. Potrebbero pulire dalle erbacce quanti hanno le attività nella zona artigianale e chi ci abita. Per il resto siamo in attesa di rinforzi. Presto saranno avviate al lavoro altre 15 persone che usufruiscono del reddito di cittadinanza e ci è stato rifinanziato il cantiere Lavoras. Inoltre grazie alla vendita di un terreno a S’Arenarzu acquisteremo una spazzatrice visto che quella che c’era è stata venduta».

© Riproduzione riservata