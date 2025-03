Il Comune di Villaurbana intende assegnare dei voucher per la partecipazione, da parte dei cittadini residenti, ad un percorso di formazione e qualificazione per figure specializzate in Operatori Socio Sanitari. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di promuovere la creazione di figure specializzate come “O.S.S.” da parte dei cittadini residenti. Il voucher che il Comune intende assegnare è pari al 50% del costo del corso, per un importo comunque non superiore ai 1.500 euro.

Tra i requisiti per poter presentare la richiesta, oltre alla residenza a Villaurbana, avere un ISEE non superiore ai 20mila euro, possedere il titolo di diploma di licenza media ed essere iscritto al corso professionale da Operatore Socio Sanitario erogato da ente accreditato dalla Regione. “Un aiuto alle persone – commenta il sindaco Paolo Pireddu – per formarsi e indirizzarsi nel mondo del lavoro e, in particolare, nelle professioni più richieste. Inoltre, in vista dell’apertura della struttura per anziani ci sarà la necessità di avere figure formate”. Le domande potranno essere presentate, entro il 19 maggio, a mano al Protocollo del Comune o tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it.

