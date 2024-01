Sono stati avviati, a Villaurbana, i lavori di rifacimento della passerella pedonale che attraversa il rio “San Crispo” e collega il centro urbano alla zona del cimitero.

In questo modo, la viabilità pedonale tornerà a essere in piena sicurezza.

Per la nuova passerella saranno investiti circa 450mila euro. Non solo sarà nuovamente fruibile ma cambierà anche il materiale: non più in legno, come il vecchio attraversamento, ma in acciaio.

In prospettiva futura, la passerella sarà collegata a un percorso pedonale e ciclabile che non solo raggiungerà la zone del cimitero, ma arriverà fino al campo sportivo e a via Cagliari.

«Quest’opera – commenta il sindaco Paolo Pireddu – è fondamentale per le persone che vogliono raggiungere a piedi in sicurezza il cimitero e per tutti coloro che amano fare attività fisica nei dintorni del centro abitato». Un’opera strategica in prospettiva. «Verrà seguita – conclude Pireddu – da interventi di realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile lungo la circonvallazione dell’abitato».

© Riproduzione riservata