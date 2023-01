Ufficiali i giorni dedicati ai festeggiamenti di carnevale a Villaurbana. Saranno ben tre gli appuntamenti nei quali l’intera comunità sarà in festa, tra sfilate, balli in maschera ed eventi dedicati a grandi e piccoli. Il tutto grazie alla collaborazione delle associazioni locali e alla supervisione dell’amministrazione comunale.

Il primo evento in calendario è fissato per sabato 18 febbraio, quando, a partire dalle 23, negli spazi del Centro Socio-Culturale andrà in scena “Il Ballo in Maschera”, organizzato dalla Consulta Giovani e dall’associazione Virtus Villaurbana. Tanto divertimento con la musica di Dj Dario Sarais e premi per la miglior maschera, il miglior gruppo mascherato e la peggior maschera.

Martedì 21, invece, sempre nel Centro Socio-Culturale del paese, a partire dalle 15, la “Pentolaccia per i Bambini”, organizzata dalla Pro loco.

Gran finale sabato 25 febbraio, con il “Carnevale 2023”, sempre organizzata dalla Pro loco. L’inizio è previsto per le 15, con il ritrovo nella zona dell’ex Mattatoio e l’avvio della sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati lungo la via principale del paese; all’arrivo, attorno alle 17, e alle premiazioni dei carri e dei gruppi più belli, verrà accompagnata anche la distribuzione di fave e ceci con cotiche di maiale e degustazione delle zippole.

