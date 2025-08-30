A circa due mesi dall’evento, ufficiali le date dell’edizione 2025 della “Sagra del Pane – Villaurbana Experience”. La manifestazione è fissata per venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre, organizzata da Pro loco e Comune, in collaborazione con le associazioni locali. Un momento atteso, di valorizzazione di un prodotto conosciuto e apprezzato in tutta la Sardegna e non solo, che ogni anno propone novità.

«Quest’anno la Sagra sarà in una veste rinnovata e innovativa – commenta il sindaco Paolo Pireddu – perché avrà un carattere esperienziale. Presenti numerose attività nelle quali i visitatori potranno immergersi per scoprire non solo i prodotti tipici di Villaurbana, ma anche il territorio, i beni archeologici, l’arte e la cultura. Dei veri e propri laboratori immersivi. Per questa ragione, inoltre, abbiamo ottenuto un finanziamento dalla Regione Sardegna».

Tra le novità anche la partnership con altri Comuni. «Il cartellone degli eventi – conclude Pireddu – prevede collaborazioni con altri comuni e ci saranno degli eventi non solo a Villaurbana ma anche in altri centri».

Macchina organizzativa che, intanto, comincia a mettersi in moto. Gli espositori interessati a partecipare, infatti, possono iniziare a presentare la richiesta degli spazi espositivi.

Le domande dovranno pervenire all'indirizzo pec protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it o consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 6 ottobre.

