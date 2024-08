Ritorna anche quest’anno a Villaurbana l’appuntamento con la “Festa dell’Emigrato”. L’evento, arrivato alla 21esima edizione e organizzato dalla Pro loco del paese con il patrocinio dell’amministrazione comunale, è in programma sabato.

Teatro della festa sarà, come al solito, piazza Antioco Zucca che, a partire dalle 20.30, si animerà e riempirà di persone; l’occasione sarà buona per un incontro tra coloro che vivono stabilmente a Villaurbana e quelli che ci ritornano per pochi giorni l’anno, per passare qualche giorno di vacanza nel paese natale.

Una serata in compagnia, dunque, in cui si potranno degustare i piatti tipici della cucina sarda (gnocchetti con sugo di polpa di maiale, pecora bollita in cappotto con patate e cipolle) con un contorno di verdure di stagione, il pane fatto in casa (eccellenza di Villaurbana), frutta di stagione e dolci sardi, accompagnato da acqua e vino. La serata, inoltre, sarà accompagnata dall’intrattenimento musicale del gruppo “Armonia Sarda”.

© Riproduzione riservata