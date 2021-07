Importanti novità, sul fronte TARI, a Villaurbana. Nel corso dell’ultima riunione di Consiglio Comunale, l’amministrazione guidata da Paolo Pireddu ha deciso di applicare riduzioni sulla tassa per le attività economiche, in seguito ai danni causati dall’epidemia da Covid19.

Per l’anno 2021 è stata ampliata a tutte le attività nel complesso, anche quelle che non hanno dovuto chiudere obbligatoriamente per decreto legge, la tipologia di beneficiari dell’agevolazione. Un intervento che vuole dare una boccata d’ossigeno, in generale, ad un settore che ha sofferto in maniera considerevole il calo di fatturato.

La copertura di queste riduzioni sarà possibile grazie al fondo istituito con il D.L. 73/2021 per le attività economiche penalizzate dalla pandemia, che ha assegnato al Comune di Villaurbana circa 5.600 euro. La riduzione della TARI, però, nel 2021, riguarderà anche tutte le utenze domestiche. L’amministrazione comunale, infatti, intende utilizzare un contributo di 14.200 euro circa per applicare riduzioni per tutte le famiglie. “Abbiamo deciso – commenta il sindaco Paolo Pireddu, 37 anni – di aiutare tutte le aziende e le famiglie in un momento storico così difficile dal punto di vista economico. Attraverso l’utilizzo di risorse dal bilancio faremo in modo che non vi saranno aumenti nella bolletta Tari per i cittadini, mentre attraverso un fondo dedicato abbatteremo in maniera sensibile il costo per tutte le aziende”.

