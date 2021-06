Un ricco cartellone di iniziative vedrà impegnati i giovani di Villaurbana nel corso di tutta l’estate. Il programma stilato dall’amministrazione comunale vedrà impegnati i bambini e ragazzi di età compresa dalla Scuola dell’Infanzia fino alla 4° e 5° delle scuole secondarie di II° grado. Nel particolare, per i bambini della scuola dell’Infanzia, dal 12 luglio al 27 agosto, ci saranno le giornate in piscina. Per i bambini dalla 1° classe della scuola Primaria alla 2° classe della Secondaria di I° grado gite in montagna e al parco acquatico “Fantasy Isola Rossa”, escursioni a cavallo, 5 giorni al campo scuola S’Ena Arrubia e 2 giornate “Summer Camp”. Per i ragazzi dalla 3° classe della Secondaria di I° grado fino alla 3° classe della Secondaria di II° grado, invece, escursioni a cavallo, campo avventura “orienteering in montagna”, gita a Cagliari, parco acquatico e viaggio a Mirabilandia. Infine, per i ragazzi della 4° e 5° delle scuole Secondarie di II° grado viaggio a Mirabilandia.

“Abbiamo cercato – commenta il sindaco Paolo Pireddu, 37 anni – di dare dei momenti di svago e serenità ai ragazzi dopo la lunghissima pandemia, considerando anche le difficoltà di organizzare le attività in questo periodo di incertezze. Non è possibile fare tutto, ma abbiamo fatto del nostro meglio con quelle che erano le possibilità che c’erano sul territorio”.

