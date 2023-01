Nel territorio comunale di Villaurbana è partito il servizio di rilevazione della numerazione civica esterna e della toponomastica. Il servizio riguarda la rilevazione di tutte le unità immobiliari quali uffici, abitazione, attività commerciali, laboratori, garage) situate all’interno del centro abitato e nella periferia del territorio comunale, che abbiano comunque accesso diretto dalla pubblica area di circolazione.

Il personale incaricato nel recupero dei dati provvederà a verificare direttamente con gli inquilini la corrispondenza dei numeri civici rispetto alle unità immobiliari censite. Nel caso di assenza dei proprietari, verrà lasciato un apposito modello di “Richiesta Dati” nella cassetta postale che potrà essere poi consegnato a mano, presso l’Ufficio Anagrafe, in Municipio, via e-mail (protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it,) o tramite posta all’indirizzo del Comune.

«Le attività di rilevazione – conferma il sindaco Paolo Pireddu - sono finalizzate al riordino della numerazione civica e all’aggiornamento dei dati anagrafici collegati agli accessi. Eventuali variazioni di indirizzo determinate dalla riassegnazione del numero civico non comporteranno alcun onere burocratico per il cittadino, in quanto sarà compito dell’Ufficio Anagrafe del Comune comunicarle a tutti gli Enti interessati». I rilevatori saranno riconoscibili attraverso un tesserino, fornirà tutte le informazioni richieste. «Si precisa – conclude Pireddu – che in personale incaricato non è in nessun caso autorizzato a riscuotere alcuna somma di denaro».

