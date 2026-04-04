Villaurbana è in festa per la sua centenaria. Lo scorso 2 aprile, infatti, ha spento le 100 candeline Agnese Margherita Casta. La signora Casta, classe 1926, viene da una famiglia di 7 figli e nel suo secolo di vita ha sempre lavorato in campagna e nel mondo del commercio, per non far mancare nulla alla propria famiglia.

Con il marito Ernesto Sanna, sposato quando aveva 27 anni, ha messo su famiglia; matrimonio poi coronato con la gioia per l’arrivo di 4 figli, 9 nipoti e 11 pronipoti. Tante le passioni che ha coltivato nel corso della sua vita, come la poesia e il canto in sardo, oltre alla lettura. Amante della cucina, non ha mai fatto mancare i dolci tipici sardi in occasione delle feste. Inoltre, come da tradizione villaurbanese, amava fare il pane in casa ed è riconosciuta dalla comunità come una delle panificatrici più brave del paese, arte che poi ha contribuito ad insegnare ai suoi compaesani.

«L'amministrazione di Villaurbana e tutta la comunità – commenta l’assessora Michela Dessì - le fa i migliori auguri per questo compleanno pieno di gioia e amore».

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