Nei giorni scorsi, a Villaurbana, è arrivato un regalo speciale per i futuri lettori presenti nella comunità. I bambini dai 0 ai 6 anni, infatti, hanno ricevuto in dono degli albi illustrati. Un’iniziativa che fa parte del progetto “Famiglia che legge”, organizzato dall’associazione culturale “Lughenè” e finanziato dal Comune di Villaurbana.

Per quanto riguarda i bambini della Scuola dell’Infanzia, la consegna è avvenuta a scuola, mentre per quelli più piccoli e coloro che non frequentano la scuola il ritiro è stato in biblioteca. Un’iniziativa che mira a coltivare il piacere di leggere fin da piccoli.

«Siamo orgogliosi di questa iniziativa – esordisce l’assessora Maddalena Spiga – Un progetto che va avanti da qualche anno e che continuiamo a portare avanti. Siamo molto felici, inoltre, che negli ultimi anni la biblioteca sia frequentata e vissuta sempre più, grazie anche a iniziative come queste».

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