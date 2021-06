Una piccola novità che riallaccia un legame con il passato di Villaurbana e dei suoi abitanti. Sono stati tolti i veli alla nuova fontanella, nella centrale via Vittorio Emanuele, nel cuore del paese, punto di riferimento per tutti gli abitanti da decenni. Pensata con una nuova veste e impreziosita esteticamente, grazie al pensiero dell’ex sindaco Antonello Garau, che ha deciso, di comune accordo con l’amministrazione comunale, di donare la sua indennità di fine mandato, terminato nel 2016, per la sua realizzazione.

Un gesto che fa il paio con quanto fatto nel corso della sua seconda esperienza da sindaco quando lui e il gruppo che con lui amministrava il paese, avevano devoluto l’indennità di carica per la realizzazione della piscina comunale.

“Il mio desiderio – è il pensiero di Garau – era quello che si creasse qualcosa che potesse essere utile ai villaurbanesi e a tutti coloro che passavano per il paese. Ho ancora il ricordo, quando anni fa, in quel punto c’era un rubinetto pubblico nel quale chiunque poteva approvvigionarsi dell’acqua. Addirittura, ci fu un anno di carenza idrica nel quale quell’acqua venne usata per rifornire tutto il paese”.

Un segno presente da tanti anni, quindi, ma rivisitato in versione attuale, moderna, attraverso la realizzazione di una nuova fontanella. Nell’opera dell’artista Stefano Urru viene rappresentata per intero la tradizione di Villaurbana: nella parte superiore della scultura è rappresentato il molino a pietra, mentre ai lati un nuraghe, il grano e un portone di ingresso della tipica casa contadina.

“L’idea di Antonello Garau – commenta il sindaco Paolo Pireddu – era quella di valorizzare un luogo importante per i villaurbanesi e dargli visibilità. Volevo ringraziarlo per la sua generosità nei confronti di tutta la comunità”.

© Riproduzione riservata