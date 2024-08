Nelle ultime settimane, all’interno del centro urbano di Villaurbana, sono stati installati diversi cestini dedicati allo smaltimento delle deiezioni dei cani. In questo modo, i possessori degli amici a 4 zampe, avranno un servizio in più in occasione delle loro passeggiate quotidiane in compagnia.

Un’usanza molto diffusa, quella di portare il cane a passeggio, con una problematica molto comune, vale a dire quella di rischiare di rendere marciapiedi e strade difficilmente percorribili proprio a causa dei bisogni dei cani. In questo modo, l’amministrazione comunale, si pone un duplice obiettivo.

«Con questi cestini», commenta l’assessore all’Ambiente, Telemaco Sarais, «stiamo cercando di dare l’opportunità di poter tenere pulito il paese ed incentivare i proprietari alla raccolta degli escrementi prodotti dai cani e poterli buttare nei cestini».

Al momento, i cestini per le vie del paese sono attualmente 4, posizionati all’interno del centro storico, nella piazza del Comune, nel parco giochi e in piazza Zucca. Per il futuro l’obiettivo è di dotare queste postazioni anche con sacchetti e guanti per la raccolta.

