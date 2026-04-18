Villaurbana, incontro aperto alla popolazione dedicato alla prevenzione delle truffeUn problema sentito dalle persone, in particolare da quelle più anziane
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I tentativi di aggiramento alle persone attraverso i canali online e il cosiddetto “porta a porta” sono sempre più frequenti. Un problema sentito dalle persone, in particolare da quelle più anziane.
A questo proposito, a Villaurbana, lunedì 20 aprile, è stato organizzato un appuntamento al quale potrà partecipare liberamente tutta la popolazione, che tratterà proprio questi temi.
A partire dalle 17.30, negli spazi del Centro Socio Culturale “Agostino Garau”, si terrà un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe online e porta a porta, promosso dal Comune in collaborazione con lo Sportello di Facilitazione Digitale e il Comando dei Carabinieri di Villaurbana.
L’iniziativa sarà un’importante occasione per ricevere informazioni utili, consigli pratici e strumenti di prevenzione per riconoscere e contrastare i più comuni tentativi di truffa. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.