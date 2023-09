Novità sul fronte dei lavori pubblici a Villaurbana. Qualche giorno fa, il Comune che si trova tra l’Arci e il Grighine ha ricevuto un finanziamento di 200mila euro da parte della Regione per la realizzazione dei marciapiedi di via San Crispo. Somma che l’ente comunale integrerà con ulteriori 70mila euro.

La via San Crispo è una strada strategica per Villaurbana, in quanto conduce al campo sportivo ed è collegata alla strada principale del paese, via Vittorio Emanuele. Nel prossimo futuro l’obiettivo dell’amministrazione comunale è quella di intervenire anche su via Santa Greca, che è in collegamento sia con la via Vittorio Emanuele che con via San Crispo.

Una riqualificazione generale che vorrebbe coinvolgere tutto il centro abitato. «Vorremmo completare – commenta il sindaco Paolo Pireddu – tutti i marciapiedi dell’abitato e passo dopo passo ci stiamo riuscendo. Ormai mancano all’appello poche vie e faremo di tutto per sistemare anche quelle».

© Riproduzione riservata