Giovedì 11 settembre, a Villaurbana, negli spazi del centro socio culturale “Agostino Garau”, un incontro dal titolo “Tracciare Solchi per Gettare semi – Coltivare Azioni - Biblioteca da Ri-Inventare per la Comunità Partecipe”.

Sarà presente Massimiliano Anzivino, psicologo, consulente socio-culturale e co-coordinatore di laboratori bibliosociali.

L’appuntamento è in programma a partire dalle 21.30 ed è organizzato dal Comune di Villaurbana e dalla Cooperativa “La Lettura”.   

© Riproduzione riservata