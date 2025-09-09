Villaurbana, giovedì 11 settembre l'incontro "Tracciare Solchi per Gettare Semi"Presente lo psicologo Massimiliano Anzivino
Giovedì 11 settembre, a Villaurbana, negli spazi del centro socio culturale “Agostino Garau”, un incontro dal titolo “Tracciare Solchi per Gettare semi – Coltivare Azioni - Biblioteca da Ri-Inventare per la Comunità Partecipe”.
Sarà presente Massimiliano Anzivino, psicologo, consulente socio-culturale e co-coordinatore di laboratori bibliosociali.
L’appuntamento è in programma a partire dalle 21.30 ed è organizzato dal Comune di Villaurbana e dalla Cooperativa “La Lettura”.