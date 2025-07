Novità a Masullas, per quanto riguarda l'area del Piano degli Insediamenti Produttivi del paese. Il Comune, infatti, nelle scorse settimane, ha ottenuto un finanziamento regionale di 270mila euro, al quale andranno aggiunti ulteriori 30mila di cofinanziamento comunale, per alcuni lavori infrastrutturali. Nello specifico, si procederà con la sistemazione del manto stradale e dei marciapiedi, attualmente deteriorati, presenti all’interno dell’area produttiva. In questo modo si migliorerà l’intera fruibilità della zona, che conta una ventina di attività che lavorano nei settori dell’artigianato, dei servizi, dell’edilizia e del commercio. “Un’area variegata, che si trova vicino al centro abitato – commenta il sindaco Ennio Vacca – che teniamo si presenti in maniera decorosa e proprio per questo pensiamo sia importante investirci. Questo intervento va ad aggiungersi ai precedenti, per un totale di quasi 1 milione di euro già realizzati nel Pip nel corso degli ultimi anni”.

