Fa tappa a Villaurbana, giovedì 10 luglio alle 18.30 nei locali della “Casa del Pane” in via Umberto I, l’iniziativa “Giovani e famiglie: incontro a nuove opportunità“, la prima azione motivazionale e di orientamento del progetto “Disperdiamoci: per non lasciare nessuno indietro”, promossa dal Consorzio UNO e rivolta a giovani tra i 18 e i 35 anni disoccupati, inoccupati o insoddisfatti della propria condizione lavorativa/formativa, oltre che alle loro famiglie. Proposte formative per proseguire gli studi dopo il diploma, riprendere gli studi interrotti, ridefinire un percorso già avviato e migliorare la propria prospettiva occupazionale.

Oltre all’offerta formativa attiva a Oristano, si parlerà del sistema universitario in Italia e del diritto allo studio, con particolare attenzione alle agevolazioni, ai supporti economici e ai progetti di mobilità studentesca, per offrire un quadro chiaro delle opportunità disponibili e aiutare i partecipanti a prendere decisioni informate sul proprio percorso. La tappa di Villaurbana segue quelle di San Vero Milis e Scano di Montiferro.

