Sarà un’estate ricca di appuntamenti a Mogorella. Un cartellone stilato grazie all’impegno della Pro loco, dell’Associazione Culturale San Lorenzo e del Mogorella Calcio, con la collaborazione e il patrocinio dell’amministrazione comunale.

A cura della Pro loco, tra gli eventi in programma ci sarà la proiezione del film “Bandidos e Balentes – Il codice non scritto” di Fabio Manuel Mulas, venerdì 4 luglio alle 21 in piazza Trieste. Sabato 26 luglio, invece, è prevista la “Festa dei Giovani”, mentre dall’8 al 10 agosto l'associazione collaborerà ai festeggiamenti in onore del patrono San Lorenzo, organizzati dall’omonimo comitato organizzatore.

Sabato 23 agosto, la rassegna Folk. A cura del Mogorella Calcio, invece, venerdì 11 luglio il torneo di calcio a 5 "Tutto in una notte", e la Cena di fine estate, “Festa del maiale”, sabato 30 agosto.

«Con l'impegno delle tre associazioni – commenta il sindaco Lorenzo Carcangiu - non mancheranno le occasioni per divertirsi e condividere bei momenti. Momenti che ci servono più di altre volte, mancando un punto di ritrovo dove la comunità si possa incontrare. La variegata offerta di eventi, sempre soggetti a possibili nuove proposte, proporrà nuovi possibili spazi di interazione. Mi auguro che il gran lavoro che stanno facendo gli organizzatori venga ripagato con una grande partecipazione».

