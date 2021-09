Sono stati avviati, a Villaurbana, i lavori per il completamento della piazza Antioco Zucca. Un’area che, dal 2015 a oggi, ha subito un profondo restyling, passando a una nuova realizzazione senza barriere architettoniche, un palco fisso con le sedute per il pubblico, bagni pubblici e info-point come “porta” verso il Monte Arci.

Gli ultimi interventi, per una spesa totale di circa 40mila euro, riguarderanno il palco presente. Verrà anzitutto allargato rispetto a quello attuale, inoltre verrà posizionato un basamento con un materiale in legno che ha particolari caratteristiche acustiche adatte per ottimizzare le performance artistiche e, infine, verranno montati i parapetti di protezione della struttura.

Un’infrastruttura nevralgica per Villaurbana, soprattutto nei periodi di festa paesana.

“Finalmente – commenta il sindaco Paolo Pireddu – dopo lunghe vicissitudini riguardanti questa piazza, importante per la comunità, soprattutto in occasione di eventi e manifestazioni, stiamo giungendo al termine dei lavori. Questo anche grazie agli uffici comunali che hanno lavorato in questi anni per trovare le soluzioni più adatte ai problemi emersi di volta in volta”.

