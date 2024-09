Nell’ambito degli interventi di manutenzione dei canali tombati all’interno del paese, il Comune di Villaurbana ha approvato il progetto per la sistemazione dei due canali che raccolgono le acque dei rii “S’Arrieddu” e “Mitza Cani”.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata da Paolo Pireddu è quello di garantire la sicurezza nei due corsi d’acqua in caso di forti piogge, attraverso un progetto da 80mila euro, per il quale è stato richiesto un finanziamento alla regione. Nel caso in cui venisse finanziato il progetto, verrà effettuato il taglio e la rimozione della vegetazione, oltre alla ripulitura dai materiali, trasportati dall’acqua, che nel tempo si sono depositati nel tratto a monte e in quello a valle. “Intervenire su queste opere – commenta Pireddu - significa per noi provare a limitare gli effetti di eventi meteorologici avversi, che a causa del cambiamento climatico sono sempre più frequento e devastanti”.

