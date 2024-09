Con l’avvio del servizio mensa presso la Scuola d’Infanzia e quella Primaria, previsto per il prossimo 1 ottobre, il Comune di Villaurbana ha pubblicato un avviso per la presentazione delle domande per poterne usufruire nell’anno scolastico 2024/2025.

Gli interessati, dunque, potranno presentare le domande entro lunedì 23 settembre.

L’istanza dovrà essere compilata completamente, sottoscritta dai richiedenti e presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune, o inviata via e-mail all’indirizzo info@comune.villaurbana.or.it. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la ricevuta di pagamento del servizio mensa relativa al mese di gennaio 2024, nel caso in cui il richiedente avesse già fatto richiesta negli anni passati. Nel caso in cui dovesse trattarsi di una nuova iscrizione la stessa non dovrà essere allegata.

© Riproduzione riservata