Sarà un weekend ricco di appuntamento a Villa Verde.

Sabato, nel centro di produzione culturale “Move the Box”, è in programma la “Serata Bainese - Festa dell’Adulto”, promossa dall’assessorato comunale ai Servizi Sociali e proposto dall’associazione “Palazzo d’Inverno”. Alle 17, nella sala conferenza i ragazzi del Servizio Civile, in collaborazione con la biblioteca comunale “Antoni Cuccu”, proporranno il video di presentazione del progetto “Arragodus incungiaus”. Un viaggio nel passato, attraverso le immagini storiche fornite dalle famiglie del paese, relativa alla storia bainese del 1900, e che verrà poi realizzata nel 2025.

Alle 18, infine, nella sala “Eventi”, lo spettacolo comico satirico “Cabaret”, una produzione di Ilos Teatro con Mauro Salis e Elena Musio. Domenica, invece, ritorna l’appuntamento con il “Teatro per Famiglie 2024”, organizzato dall’associazione “Palazzo d’Inverno”, con la direzione artistica di Betty Oro, e il contributo di Comune, Consorzio Turistico Due Giare, Fondazione Sardegna e assessorato regionale alla Pubblica Istruzione.

Alle 17, nel centro “Move The Box” andrà in scena “Hansel e Grethel”, della compagnia “L’Effimero Meraviglioso” di Sinnai. Un’inedita rilettura firmata da Antonello Santarelli, che mette l’accento sull’insensatezza e sugli errori degli adulti e sull’affetto e la solidarietà dei due fratellini. Sotto i riflettori Michela Cidu, Elisa Giglio e Federico Giaime Nonnis per una proposta in chiave ironica e grottesca.

