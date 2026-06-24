Ritornano, a Villa Verde, gli appuntamenti estivi della Biblioteca comunale “Antoni Cuccu”.

A partire da quella fissata martedì 30 giugno, quando è in programma, a partire dalle 19, un’introduzione al “Qi Gong Taoista e al Tai Ji Quan”, a cura del maestro Corrado Minnei. Nell’occasione i partecipanti avranno la possibilità di conoscere i principi delle discipline taoiste.

Sempre nel corso del pomeriggio è fissata anche la presentazione della Bibliografia tematica che la biblioteca ha dedicato al Qi Gong e al Tai Ji. Al termine della serata è previsto un momento di pratica collettiva. La partecipazione all’evento è gratuita.

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