Il Comune di Villa Verde ha pubblicato il bando per l’assegnazione delle borse di studio a favore degli studenti, frequentanti le scuole Secondarie di I° e II° grado, comprese le paritarie, appartenenti a famiglie svantaggiate.

I requisiti per poter usufruire del beneficio sono la residenza a Villa Verde, un indicatore ISEE non superiore a 20mila euro, aver frequentato la Secondaria di I° e II° grado nell’anno scolastico 2022/2023, aver avuto una votazione minima finale non inferiore al buono (Secondaria di I° grado) e alla media del 7 (Secondaria di II° grado) e non godere di altri assegni o borse di studio.

Verranno assegnate 5 borse di studio: 2 borse da 80 euro per gli studenti della Secondaria di I° grado, una da 100 euro per la prima e seconda classe della Secondaria di II° grado, e 2 da 120 euro agli studenti dalla terza alla quinta classe della secondaria di II° grado.

La documentazione, con tutti gli allegati, andrà presentata entro venerdì prossimo all’Ufficio Protocollo dell’ente, via mail (amministrativo@comune.villaverde.oristano.it) o tramite PEC (comune.villaverde@legalmail.it).

