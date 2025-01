Il Comune di Villa Verde ha pubblicato un avviso per la concessione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Possono presentare la domanda i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, che hanno la residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale richiedono il contributo.

Non sono ammissibili a contributo la realizzazione di nuovi alloggi e le opere eseguite prima della presentazione della domanda. Le richieste, disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale o sul sito istituzionale dell’ente, vanno presentate entro il prossimo 1 marzo.

Le domande ricevute oltre il termine non saranno ammesse al contributo per l’anno in corso ma resteranno valide per l’anno successivo.

