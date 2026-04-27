Ha spento cento candeline circondata dall’affetto della famiglia e dell’intero paese. A Villa Sant’Antonio, piccolo centro dell’Oristanese di poco più di 300 abitanti, la comunità ha festeggiato la centenaria nonna Zenobia Pinna, che lo scorso 25 aprile ha raggiunto il traguardo dei 100 anni.

Una festa organizzata al parco giochi del paese, dove amici, parenti e concittadini si sono riuniti per renderle omaggio. Un compleanno speciale, condiviso anche con sei dei suoi nove figli.

Donna minuta ma instancabile, Nonna Pinna ha trascorso la sua vita a Villa Sant’Antonio, sempre attiva e dedita alla cura della casa e della famiglia. Accanto a lei il marito Giuseppe, pastore di pecore, con cui ha costruito una vita fatta di lavoro e sacrifici.

Nonna Zenobia Pinna è oggi una delle tre centenarie del paese.

(Unioneonline/v.f.)

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