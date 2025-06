Drammatico incidente stradale nella notte sulla strada che porta a Putzu Idu: Antonio Pietro Ghiaccio, 54 anni vice sindaco di Scano Montiferro, ha perso la vita lungo la provinciale 10 nel territorio di San Vero Milis.

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri il 54enne a bordo della sua Harley Davison rientrava da Putzu Idu verso la Statale 292 quando è rimasto in panne: la moto senza benzina, presumibilmente camminava sul lato della strada (completamente buia) quando è stato investito. Prima un’auto l’ha sfiorato, una seconda macchina invece l’ha travolto facendolo volare in cunetta. Una terza auto infine è finita sulla moto.

Per il vicesindaco di Scano Montiferro non c’è stato nulla da fare, il medico del 118 ha potuto solo constatarne la morte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Oristano che hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto emerso, il conducente dell’auto che ha travolto il vicesindaco non si è fermato a prestare i soccorsi. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per cercare di identificare l’automobilista. Le altre due auto e la moto sono state poste sotto sequestro.

