Tra fine luglio e i primi giorni di agosto, a Palmas Arborea sono in programma i festeggiamenti in onore di “Sant’Antiogheddu de Austu”, organizzati dal Comitato della festa di Sant’Antioco. Martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, la Santa Messa e Triduo, dalle 19. Giovedì, dalle 17, partono i festeggiamenti civili, con “Happy Island”, gonfiabili e giochi d’acqua per bambini. Alle 22, invece, serata etnica con “Dilliriana”. Venerdì 1 agosto, alle 8, la Santa Messa in onore di “Sant’Antiogheddu de Austu”. Alle 19, Messa e processione, accompagnata dagli organetti di Alessandro Atzei e Simone Cadoni, e dalle launeddas di Luca Loria. Alle 22 la serata in compagnia dei “Bandaliga”, tributo a Ligabue. Sabato 2 agosto, dalle 19, appuntamento con Alessandro Atzei e i balli in piazza. Alle 20 la “Sagra della Pecora” e, in chiusura, alle 22, lo spettacolo comico di Marco Piccu.

© Riproduzione riservata