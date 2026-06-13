Sarà presentata ufficialmente martedì 16 giugno alle 19 durante la riunione di insediamento del Consiglio (salone delle feste di piazza Rinascita), la nuova Giunta comunale di Paulilatino guidata dal sindaco Domenico Gallus, riconfermato alla guida del paese. L’esecutivo è stato definito nelle scorse ore e accompagnerà l’avvio del nuovo mandato amministrativo.

La squadra di governo vede Girolamo Del Moro nel ruolo di vicesindaco, con deleghe a bilancio e patrimonio. Laura Meloni assume l’assessorato ai lavori pubblici, al verde pubblico e al decoro urbano, mentre Salvatore Floris guiderà i settori agricoltura, acqua rurale, viabilità rurale e ambiente. A Ilaria Urgu sono state affidate le deleghe a turismo, associazioni, biblioteca e tradizioni, ambiti centrali per la valorizzazione culturale del territorio.

Sul fronte consiliare, Costantino Atzeni sarà capogruppo di maggioranza con delega al bene acqua, affiancato da Rosella Oppo come vice capogruppo. Giorgio Oppo rappresenterà Paulilatino nell’Unione dei Comuni e seguirà zona industriale, insediamenti produttivi, commercio e artigianato.

Antonello Atzori si occuperà di protezione civile e, insieme al consigliere Antonio Obinu, delle politiche giovanili. Salvatore Sechi avrà invece la delega alla Consulta anziani.

Il sindaco Gallus manterrà per sé le deleghe a sanità, servizi sociali, sport e personale, garantendo continuità nei settori più sensibili dell’amministrazione. Martedì, con la cerimonia d’insediamento, la nuova squadra entrerà ufficialmente in carica per affrontare le sfide del prossimo quinquennio.

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