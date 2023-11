Quelle di sabato e domenica a Samugheo saranno due giornate interamente dedicate alla valorizzazione dei rifugi agropastorali.

Il tutto si inserisce nel progetto “Is pinnatzos de pedra” che nella cittadina del Mandrolisai si svolgerà in località Su Forraghe, dove ancora resiste un esempio di pinnatzu de pedra.

Sabato, dalle 10 alle 13 si terrà per i bambini il laboratorio “Is cungiadeddos e su pinnatzu del futuro: conoscere, manipolare, giocare con la pietra locale ed immaginare scenari possibili del paesaggio agrario”.

Domenica, con gli stessi orari, appuntamento con “Tando in tundu”, riflessioni condivise tra proprietari ed appassionati sul tema de is pinnatzos ed i manufatti in pietra a secco.

