Di Giuseppe Sideri, 51enne di Uras, non si hanno notizie dal 31 dicembre, quando ha lasciato casa dicendo che si stava recando dal medico per non fare mai più ritorno.

La prefettura di Oristano ha attivato il Piano ricerca persone scomparse dopo l’allarme lanciato dal fratello. Lo hanno cercato per tutto il giorno i carabinieri della locale stazione assieme ai colleghi della compagnia di Mogoro, vigili del fuoco, Protezione civile e volontari mobilitati dal comune, che ha lanciato un appello oggi sulla pagina Facebook istituzionale.

Ricerche sospese in serata e localizzate nel centro abitato e nelle vicinanze. Sideri infatti non possiede un’auto e la bici con cui si muoveva di solito è nella casa in cui vive assieme all’anziana madre.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata