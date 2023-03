Si è conclusa, a Masullas, la nona edizione della “MasullasInFiore”, iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la CEAS, per far in modo che i cittadini potessero mettere in mostra uno spazio fiorito nella loro abitazione.

Premiate le 3 categorie coinvolte nel concorso: ArteFlor, Davanzale Fiorito e Angolo Fiorito. In totale hanno partecipato 22 persone. Le migliori 3 di ogni categoria sono state premiate. Per la categoria “ArteFlor”, prima Ginevra De Santis, seguita da Francesca Frau e Claudia Floris. Nella categoria “Angolo Fiorito” vittoria della Lavanderia Self di Orgiu, su Graziella Coni e Market Coni; infine nella categoria “Davanzale Fiorito”, vittoria per Maria Grussu, su Anna Maria Porcu e Sara Porta. L’obiettivo era quello di abbellire il paese coinvolgendo i cittadini.

È una manifestazione che va in crescendo come numero di adesioni da parte dei cittadini. “Il bilancio - commenta l’assessora Manuela Porta – è abbastanza positivo; i cittadini hanno partecipato con piacere, dando sfogo alla loto fantasia, in special modo per la categoria ArteFlor, creando dello fioriere usando dei materiali di riciclo, vecchie gomme, pedane, barattoli e bottiglie”.

