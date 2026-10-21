Sabato 24 ottobre sarà Usellus ad ospitare la terza tappa di “Sentieri D’Arci”, all’interno del ciclo di appuntamenti che si pone come obiettivo quello di far scoprire ai visitatori l’identità del territorio, valorizzando l’ambiente, con ricadute sociali ed economiche, attraverso un’azione coordinata che coinvolge le comunità locali.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra il Consorzio Parco Naturale Regionale del Monte Arci, Regione, Fondazione di Sardegna e Fondazione Parte Montis. Per il terzo appuntamento della stagione invernale, protagonista il territorio di Usellus, tra boschi, sorgenti e testimonianze antiche.

Nel corso della camminata si percorreranno le aree verdi di “S’Arroxiu a Campu Massidda”, con tappa al “Nuraxi Arai” e alla sorgente naturale di “Mitza Nuixibi”, prima di concludere con la consueta degustazione dei prodotti tipici locali. Il percorso sarà lungo circa 7 chilometri, con un dislivello positivo di 250 metri, di difficoltà media. Il ritrovo è previsto per le 8.30, la partenza alle 9.

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