La Basilica di Santa Giusta diventa nuovamente protagonista delle Giornate del Romanico in Sardegna, con un fine settimana dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della storia e dell'identità culturale del territorio.

L'iniziativa si inserisce nel programma di Italia Romanica, promosso dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico, che anche nel 2026 coinvolge numerosi comuni con aperture e visite guidate dedicate alle chiese e ai monumenti medievali. La partecipazione di Santa Giusta alle Giornate del Romanico rappresenta un appuntamento importante per promuovere la conoscenza della Basilica e rafforzare il legame tra patrimonio culturale, comunità locale e turismo. Edificata nel XII secolo, la Basilica custodisce un patrimonio di straordinario valore storico e artistico. La facciata in arenaria, l'interno a tre navate e le colonne con capitelli di reimpiego di epoca romana testimoniano la ricchezza architettonica del monumento e il rapporto con la storia più antica del territorio. Particolarmente significativo è il presbiterio, sotto il quale si trova la cripta che custodisce le reliquie delle Sante Giusta, Giustina ed Enedina.

Visite guidate sabato 24 dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 17:30. Dalle 19 si svolgerà l'evento musicale “Cartografie del Suono”, con ospiti gli artisti Enzo Favata, Salvatore Maltana e Marcello Peghin protagonisti della scena jazz sarda ed internazionale. Domenica 25 ottobre porte aperte dalle 16:30 alle 18:30. Le visite guidate saranno gratuite e offriranno a residenti e visitatori l'opportunità di approfondire la storia, le caratteristiche architettoniche e il valore artistico della Basilica.



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