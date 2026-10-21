Pau e Morgongiori, al via gli "Incontri di Micologia" organizzati dai CeasLezioni didattiche ed escursioni sul campo guidate dall'esperto Luca Cuccu. Un'iniziativa per imparare a riconoscere e raccogliere i funghi in totale sicurezza
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Dal 24 ottobre, organizzati dai Ceas di Pau e Morgongiori, prenderà il via la serie di “Incontri di Micologia”, curati dal micologo Luca Cuccu. Una serie di appuntamenti in concomitanza con l’autunno, periodo in cui inizia la raccolta dei funghi. Il ciclo inizierà da Pau, sabato 24, alle 16, con una lezione didattica sul mondo dei funghi, nella sede del Ceas “Parco dell’Ossidiana”. Sabato 7 novembre, invece, a partire dalle 9, è prevista l’escursione nel territorio.
Per quanto riguarda le iniziative del Ceas “Monte Arci” di Morgongiori, il primo appuntamento, nella sede di via Monte Arci, sarà venerdì 27 novembre, alle 17, con la lezione didattica dedicata ai funghi. Sabato 5 dicembre, alle 9, l’escursione nel territorio. Le attività sono gratuite, ma occorre la prenotazione. Per informazioni si possono contattare gli organizzatori via e-mail (indirizzo striasrls@gmail.com) o per telefono (3491713425).