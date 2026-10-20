La Rosa dei Venti di Sennariolo si conferma Miglior Osteria d’Italia della provincia di Oristano per il 2027. Ancora una chiocciola di Slow Food a impreziosire il marchio del ristorante abbarbicato nella collina di Santa Vittoria a Sennariolo.

Il premio Slow Food, giunto alla 37esima edizione, va agli chef GianLuca Del Rio e Patrizia Sulas, marito e moglie e titolari del locale con vista sul mare. In cinque lustri di vita riescono ancora a incantare clienti e gourmet, miscelando sapientemente tradizione e innovazione, con elaborati e gustosi piatti della storica cucina del Montiferru.

Lo hanno ricevuto nelle prestigiose OGR di Torino, l’osteria è l’unica nell’Oristanese, e uno delle dieci sarde premiate, perché: «Celebra una ristorazione che, oltre alla qualità del cibo, mette al centro le persone, il territorio e la responsabilità delle scelte quotidiane. Valorizza l’antica e ricca cucina del Montiferru, con una attenta selezione degli ingredienti e l’esperienza autentica».

Slow Food da quando è nata premia il buon cibo a tavola, la cucina locale nel suo contesto autentico, uso di prodotti di qualità e del territorio e calda accoglienza, proprio gli ingredienti di GianLuca e Patrizia che coccolano e seducono i clienti con pietanze che profumano dei sapori genuini del Montiferru. La Rosa dei Venti crede nella ristorazione di qualità, proponendo sempre la tradizione culinaria del Montiferru e Planargia, con una ricca varietà di ortaggi, funghi, carni e formaggi.

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