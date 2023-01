Quando una squadra di calcio è il simbolo di un intero paese da quasi mezzo secolo, festeggiare il compleanno diventa una occasione molto speciale. Il Colonia Julia, compagine che milita nel campionato di Seconda Categoria, dal 1975 (ben 47 anni) accompagna le domeniche sportive del piccolo centro della Marmilla. Roberto Ecca ha scritto una bella pagina sulla storia della società.

«La comunità è legata indissolubilmente al Colonia Julia - racconta - sodalizio nato a metà degli anni Settanta, quando un gruppo di amici decise che i tornei estivi non erano più sufficienti per soddisfare la loro voglia di calcio. Diedero il nome Colonia Julia, da Colonia Julia Augusta Uselis, stato giuridico rivestito da Usellus, all’epoca Uselis, in epoca romana». «Ancora oggi – sottolinea – è una delle poche società della zona che possono vantare l’iscrizione ai campionati Figc da così tanti anni».

A dimostrazione dello stretto rapporto tra gli usellesi e la loro squadra, si aspetta con ansia l’appuntamento domenicale per sostenere i “beniamini” locali, che sono amici, parenti, figli e nipoti.

«Per i ragazzi di Usellus che amano questo sport – fa notare Roberto Ecca – giocare con la maglia rossoblù è il primo traguardo, nella speranza, un domani, di essere protagonisti in palcoscenici più importanti. Tanti i calciatori che hanno indossato la maglia rossoblù, qualcuno per tante stagioni, tanti altri per pochi anni, e moltissimi i ragazzi dei paesi limitrofi che hanno giocato per il Colonia Julia: tutti affezionati a questi colori, a questo ambiente, dove è facile sentirsi a casa».

