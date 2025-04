Amici inseparabili. In sella al suo pony faceva lunghe passeggiate, trascorreva interi pomeriggi a giocare con “Cappuccino” fino a quando qualcuno ha fatto sparire il cavallino da un terreno alla periferia di Uras. E adesso un bambino di sei anni non si dà pace, continua a cercare il suo compagno di giochi. Dalla famiglia l’appello perché «chiunque abbia portato via il pony, si metta una mano sulla coscienza e lo restituisca al nostro bambino».

Tutto è accaduto nei giorni scorsi quando i proprietari si sono accorti che all’interno del terreno di proprietà era rimasto soltanto l’asinello mentre del pony non c’era traccia. «Inizialmente abbiamo pensato che potesse essersi allontanato e stesse gironzolando nelle vicinanze – raccontano i proprietari – lo abbiamo cercato ma sembra essersi volatilizzato».

Poi la scoperta: la rete di recinzione era stata divelta nella notte e a quel punto era tutto chiaro. «Ce lo hanno portato via – aggiungono – Non sappiamo dove sia finito, il nostro bambino è veramente triste e demoralizzato. Ci auguriamo che lo restituiscano o che qualcuno possa darci indicazioni per ritrovarlo».

