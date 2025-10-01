Uras, Consiglio comunale in bilico: lasciano in setteSono quattro consiglieri di maggioranza e tre di minoranza: numeri che non consentono al sindaco di governare
Sui nuovi malumori in Consiglio comunale c’è chi mormorava già da qualche giorno. Oggi però è arrivata la certezza.
A Uras hanno lasciato la poltrona in sette: quattro consiglieri della maggioranza e tre dell’opposizione. Il sindaco Samuele Fenu, che per ora preferisce non rilasciare dichiarazioni, è rimasto da solo con la sua Giunta più un consigliere di maggioranza e uno di minoranza.
Numeri che non consentono al primo cittadino di continuare a governare. Della maggioranza si sono dimessi Luca Schirru, Paolo Porru, Rita Piras e Alberto Cera. Tutti ex assessori.
Ai primi tre era stata tolta la delega a gennaio scorso «per dare un nuovo impulso all’azione politico - amministrativa e per assicurare il raggiungimento degli obiettivi politici prefissati».
Così aveva dichiarato il sindaco, parole che avevano fatto infuriare i tre consiglieri. Cera invece è stato messo alla porta a luglio scorso: da vice sindaco è diventato un semplice consigliere.
Della minoranza hanno abbandonato il Consiglio invece Anna Maria Dore, ex sindaco, poi Antonio Melis e Salvatore Tuveri. Le dimissioni sono state già depositate e protocollate. Ora non rimane che attendere gli sviluppi della vicenda.