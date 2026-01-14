l’incidente
14 gennaio 2026 alle 18:46aggiornato il 14 gennaio 2026 alle 18:48
Uras, camion si ribalta sulla 131: traffico bloccato in direzione CagliariSul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine
Camion si ribalta sulla statale 131: l’incidente all’altezza del km 71 nel territorio di Uras.
Il traffico è temporaneamente bloccato nella carreggiata in direzione Cagliari. Le deviazioni sono state istituite al km 73 (svincolo Terralba) lungo la strada complanare, per reimmettersi sulla statale 131 al km 67.
Sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.
