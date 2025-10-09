L'Unione dei Comuni del Terralbese cerca un operatore per la gestione delle biblioteche di Uras, San Nicolò d'Arcidano e Marrubiu. Per questo è stata pubblicata una manifestazione di interesse.

Come si legge nel documento, devono essere svolti tutti i servizi tradizionali della biblioteca pubblica, ma anche attività culturali e di promozione alla lettura. Verrà utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l 'importo complessivo a base d'asta è pari a 274.938 euro.

Potranno partecipare solo gli operatori che hanno precisi requisiti: è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, aver realizzato un fatturato, negli ultimi tre anni, di 91.646 euro e aver svolto nel triennio precedente (2022/2023/2024) almeno un appalto di servizio specifico di gestione di biblioteche per conto di pubbliche amministrazioni, di durata complessiva non inferiore ad un anno.

Ma anche essere regolarmente registrati nella piattaforma telematica Sardegna Cat. Per partecipare alla manifestazione di interesse c'è tempo fino al 24 ottobre. Non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi.

L'Unione dei Comuni del Terralbese, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno partecipazione alla consultazione.

